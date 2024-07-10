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ثقافة وفنون

نتفليكس تطرح بوستر رسميا للموسم الأخير من مسلسل Stranger Things

STRANGER THINGS،
STRANGER THINGS، فيتو

Stranger Things، طرحت شبكة نتفليكس، بوستر رسمي، للجزء الأول من الموسم الأخير، لمسلسها الشهير  Stranger Things.

وجاء البوستر باللون الأحمر، للإشارة إلي نيران التنين، الذي يظهر واضحا، وهو يحاول قتل أبطال مسلسل  Stranger Things.

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وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، والمنتجة لمسلسل الرعب والإثارة Stranger Things، عن الانتهاء من تصوير، نصف مشاهد الموسم الخامس والأخير من المسلسل.

وأكدت نتفليكس، أن فريق العمل ملتزم بجدول تصوير مسلسل Stranger Things، على الرغم من الإجازة التي حصلت عليها بطلة العمل ميلي بوبي براون، بسبب زواجها.

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مايا هوك: الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things عبارة عن 8 أفلام

وصفت الممثلة 'مايا هوك'، الموسم الأخير من مسلسل  Stranger Things، بأن كل حلقة عبارة عن فيلم.

وقال مايا هوك في تصريحات صحفية عن الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، ‏"يستغرق الأمر وقتا طويلا لكتابة كل حلقة، وأيضًا وقت طويل لتصويرها،  الأمر يبدو وكأننا نصنع 8 أفلام وليس ٨ حلقات لمسلسل".

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بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض علي الشاشة خلال عام 2025.

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