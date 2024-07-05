الجمعة 05 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم الأخير لمسلسل Stranger Things

مسلسل Stranger Things،
مسلسل Stranger Things، فيتو

Stranger Things، أعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، والمنتجة لمسلسل الرعب والإثارة Stranger Things، عن الانتهاء من تصوير، نصف مشاهد الموسم الخامس والأخير من المسلسل.

وأكدت نتفليكس، أن فريق العمل ملتزم بجدول تصوير مسلسل Stranger Things، على الرغم من الإجازة التي حصلت عليها بطلة العمل ميلي بوبي براون، بسبب زواجها.
 

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مايا هوك: الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things عبارة عن 8 أفلام

وصفت الممثلة 'مايا هوك'، الموسم الأخير من مسلسل  Stranger Things، بأن كل حلقة عبارة عن فيلم.

وقال مايا هوك في تصريحات صحفية عن الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، ‏"يستغرق الأمر وقتا طويلا لكتابة كل حلقة، وأيضًا وقت طويل لتصويرها،  الأمر يبدو وكأننا نصنع 8 أفلام وليس ٨ حلقات لمسلسل".

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بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض علي الشاشة خلال عام 2025.

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