الأحد 30 يونيو 2024
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ثقافة وفنون

مايا هوك: الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things عبارة عن 8 أفلام

مايا هوك، فيتو
مايا هوك، فيتو
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Stranger Things، وصفت الممثلة 'مايا هوك'، الموسم الأخير من مسلسل  Stranger Things، بأن كل حلقة عبارة عن فيلم.

وقالي مايا هوك في تصريحات صحفية عن الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، ‏"يستغرق الأمر وقتا طويلا لكتابة كل حلقة، وأيضًا وقت طويل لتصويرها،  الأمر يبدو وكاننا نصنع 8 أفلام وليس ٨ حلقات لمسلسل"

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بدء تصوير الموسم الأخير من Stranger Things

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن بدء تصوير الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.

وكشفت الشبكة الرقمية الشهيرة، أن الموسم الخامس والأخير من مسلسل Stranger Things، سيعرض علي الشاشة خلال عام 2025.

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