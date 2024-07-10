قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية لضبط العمل بالمخابز (صور)

قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منذ الصباح الباكر اليوم الأربعاء جولة مفاجئة بمدينة أجا تفقد خلالها عددا من المخابز البلدية والسياحية والتقى بالمواطنين واستمع إلى أرائهم ومطالبهم وشكواهم ومدى رضائهم عن جودة الخبز المقدم لهم.

محافظ الدقهلية يتفقد 5 مخابز بأجا



تفقد اللواء " مرزوق " 5 مخابز بنطاق مدينة أجا منها 4 مخابز للخبز البلدي ومخبز لإنتاج الخبز السياحي.

محافظ الدقهلية للمواطنين: سنجوب كل شبر في المحافظة على مدار 24 ساعة.



وقال " المحافظ ": تواجدي يوميًا في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة التي سنجوب فيها كل شبر في المحافظة على مدار 24 ساعة ولن أترك مكانا بنطاق المحافظة إلا وسأصل إليه من أجل المواطن البسيط.

مصادرة كميات كبير من الخبز لتواجده مع شخص واحد بدون بطاقات



وأمر اللواء " مرزوق ": بمصادرة كميات كبير من الخبز لتواجده مع شخص واحد بدون بطاقات تموينية أو تصريح ووجه مفتش التموين بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز التي تخالف شروط صرف الخبز للمواطنين.



وقف عدد من بطاقات التموين لتواجدهم مع شخص واحد

كما أمر " المحافظ " مفتش التموين بوقف عدد من بطاقات التموين لتواجدهم مع شخص واحد غير مالكهم وشدد علي أصحاب المخابز بعدم صرف الخبز الا لأصحاب البطاقات شخصيًا أو أحد أبنائه منعا لضياع حق المواطن وذهاب الدعم لغير مستحقيه.



اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المخابز التي لا تحمل شهادات صحيه

ووجه اللواء " مرزوق" باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة المخابز التي لا تحمل شهادات صحيه، مشددًا علي سرعة استخراج هذه الشهادات واتخاذ كافة وسائل الأمان داخل المخابز.

تكثيف حملات الرقابة والتفتيش علي جميع المخابز



وكلف " المحافظ " المحاسب السيد دايره بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش علي جميع المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتأكد من صرف الخبز الي مستحقيه ووصول الدعم لهم.

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