ضبط 77 مخالفة خلال حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

تمكنت حملات تموينية بالدقهلية من ضبط 77 مخالفة في مجال المخابز والأسواق بدائرة المحافظة.

ويأتي ذلك في ضوء تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور المحافظ أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات المحاسب السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية. وتحت إشراف المحاسب علي حسن - وكيل المديرية وبمتابعة كلًا من محمد زغلول مدير عام الرقابة والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية.

حملات تموينية في 5 مراكز

وتم المرور بحملات متنوعة من المديرية (الرقابة التموينية- البيوع التجارية- الرقابة التجارية) والإدارات التابعة لها ناحية ( دكرنس، تمى الامديد، بندرميت غمر، المطرية، مركزميت غمر).

المرور على 280 مخبزا

وأفاد المشرف العام بناء على التقرير المعروض عليه بتحرير المخالفات التالية:

في مجال الرقابة على المخابز تم المرور على 280 مخبزا وتم تحرير 50 مخالفة كالآتي:

• 4 محاضر توقف بدون أذن.

• محضر عدم اعطاء بون صرف.

• 22 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

• 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (٥٢ شيكارة).

• 3 محاضر تجميع دقيق بقيمة ( ٩ شيكارة).

• 13 محضر نقص وزن ما بين ( ٦-١٥ ) جم.

تحرير 27 محضرا في الرقابة علي الأسواق

في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 27 مخالفة كالآتي:-

• 18 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

• محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

• 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).

• محضر سلع بدون فواتير.

• محضر بيع أسطوانة غاز بدون تصريح.

• 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى).

المضبوطات عبارة عن 80 شيكارة ملح، 10 أقراص جبنة رومى، 4 أسطوانة غاز، 5 شيكارة دقيق حر.

وأكدت المديرية فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( ) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد.أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا الرسمية. وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.