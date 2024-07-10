إحالة المسئول عنها للتحقيق، محافظ أسيوط يوجه بتطهير ترعة السنط من القمامة (صور)

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جوله تفقدية بمركز أبنوب لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ورافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ،واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تراكم القمامة والمخلفات بترعة السنط



وخلال الجولة لاحظ محافظ أسيوط تراكم القمامة والمخلفات بترعة السنط بنطاق المركز ووجه رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط بالتنسيق مع رئيس المركز بسرعة رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير الترعة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء في أعمال التطهير موجها بإحالة المسئول عن الترعة للتحقيق.

أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر



وأكد المحافظ على أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها، ومن ثم الحفاظ على منسوب المياه للأراضي.

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حاليًا مطالبًا بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها، للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

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