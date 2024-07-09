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محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب للاطمئنان على سير العمل

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب، فيتو

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ سير العمل بعيادات وأقسام مستشفى أبنوب بمنطقة "المسح" للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى.

رافقه خلال الجولة التفقدية؛ الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من وكلاء الوزارة والتنفيذيين. 

 

محافظ أسيوط يتفقد بعض الأقسام كـ (وحدة الغسيل الكلوي، الأشعة، الاستقبال، العيادات)


حيث تفقد محافظ أسيوط؛ بعض الأقسام كـ (وحدة الغسيل الكلوي، الأشعة، الاستقبال، العيادات،...) وغيرها وذلك بالمقر المؤقت لمستشفى أبنوب بمنطقة "المسح " بمركز أبنوب لحين إنشاء المستشفى الجديد. 

 

محافظ أسيوط يلتقي عددا من المرضى 

 

والتقى محافظ أسيوط بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الصحية لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكدًا على العمل على تلبية طلباتهم في أسرع وقت ممكن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وأعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات والبدء الفعلي في تنفيذ وإنشاء مستشفى أبنوب المركزي الجديد في أسرع وقت ممكن خاصة وأن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها. 

 

جولات مفاجئة على المستشفيات في أوقات مختلفة  

 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى بالمراكز.

 

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