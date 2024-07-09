مستشفى الراجحي للكبد بجامعة أسيوط يستقبل 2369 مترددًا خلال يونيو
كشف مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بجامعة أسيوط، عن استقبال (2369) مترددًا على العيادات الخارجية خلال شهر يونيو الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي.
مستشفى الراجحي الجامعي يجري (50) عملية جراحية خلال شهر يونيو
وأعلن مسئولي مستشفى الراجحي الجامعي عن تسجيله لاستقبال (1043) حالة بوحدة الأشعة، بالإضافة إلى تسجيل (460) حالة بوحدة المناظير، إلى جانب تسجيل (616) حالة دخول، كما تم إجراء (50) عملية جراحية خلال الشهر نفسه.
مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل (3584) مترددًا بالعيادات الخارجية
في سياق متصل، استقبل مستشفى القلب بجامعة أسيوط، (3584) مترددًا على العيادات الخارجية خلال شهر يونيو الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عصام عبد الله مدير المستشفى.
وسجل مستشفى القلب بجامعة أسيوط (372) حالة دخول بالقسم المجاني، إلى جانب إجراء (302) عملية جراحية بقسم القلب والأوعية الدموية، و(93) عملية جراحية بقسم جراحة القلب والصدر خلال الشهر نفسه.
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