نهلة في الوصفة السحرية، كل ما تريد معرفته عن بسمة داود
يتابع مسلسل الوصفة السحرية قطاع كبير من الجمهور المهتم والمحب للمسلسلات الاجتماعية، وخلال المسلسل نجحت الفنانة بسمة داود أن تلفت الأنظار إليها بأدائها المتميز لشخصية نهلة تلك الزوجة التي تعيش حياة طبيعية كأي زوجة مصرية ولكن حياتها الزوجية تتعرض لزال قوي بعد زواج زوجها من حبيبته القديمة.
من هي بسمة داود؟
وبسمة داود هي فنانة من مواليد عام ١٩٩١، وحاصلة على ليسانس حقوق لغة إنجليزية، وحاصلة على لقب ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عام ٢٠١٩، كما أنها عملت كمضيفة طيران لمدة ١٢ عاما، وكانت بدايتها مع عالم التمثيل عام ٢٠٢١ بالصدفة من خلال مسلسل ملوك الجدعنة، حيث كانت تقوم بتجربة أداء لمسلسل آخر ثم جاءتها الفرصة، وفي العام ذاته شاركت في نصيبي وقسمتك ٤.
شاركت في عام ٢٠٢٢ في ٤ مسلسلات وهي منعطف خطر، ومشوار الونش، وشغل في العالي، وإيجار قديم الذي قدمت خلاله شخصية ريهام التي استفزت الجمهور وجعلت بسمة حديث مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، وشاركت في ٢٠٢٣ بمسلسل كشف مستعجل وكذلك في مسلسل حكايات جروب الدفعة.
ولفنانة بسمة داود زوجة المؤلف هاني سرحان.
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