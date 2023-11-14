الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صور جديدة من عقد قران بسمة داود وهاني سرحان

بسمة داود وهاني سرحان،
بسمة داود وهاني سرحان، فيتو

بدأ توافد عدد من نجوم الفن على عقد قران الفنانة الشابة بسمة داود والمؤلف هاني سرحان والمقام حاليا في أحد المساجد التاريخية.

عقد قران بسمة داود هاني سرحان 

ووصل منذ قليل كل من المطرب خالد سليم والفنان محمود عبد المغني وفتحي عبد الوهاب والسيناريست باهر دويدار وأنجي علاء وفيدرا وغيرهم.

 وفي شهر مايو الماضي، احتفلت الفنانة الشابة بسمة داود بخطوبتها على السيناريست الشاب هاني سرحان، حيث أقيم الحفل بمنزل العروس، وسط حضور عدد من أفراد العائلتين، حيث فضلت بسمة وهاني أن يكون الاحتفال عائليا بعيدا عن الصخب.

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والفنانة بسمة داود  بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة مع الفنان مصطفي شعبان وعمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، وكانت تجسد شخصية فتاة جميلة تنتمي لأسرة متوسطة، وتقع في حب مصطفى شعبان ويكلل حبهما بالارتباط.

 ونالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch Itوأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.

ويشار إلى أن السيناريست هاني سرحان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين هما مسلسل حرب بطولة النجم أحمد السقا، ومحمد فراج وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، كما قدم مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مي عز الدين، وإخراج حسين المنباوي.

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بسمة داود عقد قران بسمة داود المؤلف هاني سرحان

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