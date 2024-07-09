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خارج الحدود

تقرير عبري: الفرصة الحالية للتوصل لصفقة تبادل قد لا تتكرر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول مشارك في مفاوضات التبادل أن الفرصة الحالية للتوصل لصفقة تبادل قد لا تتكرر.

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

ولفت المصدر بحسب التقرير العبري إلى أن ثمة أجواء إيجابية للتوصل لصفقة ويجب استغلال ذلك.

وكان مصدر رفيع المستوى كشف لقناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء أن اجتماعا رباعيا يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بـ الدوحة غدًا.

ولفت المصدر إلى أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي يرأسان وفود مصر والولايات المتحدة في الاجتماع المقرر غدًا.
 

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