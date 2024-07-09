بعد نجاة منزل الكاتب ياسر رزق من حريق كبير، 5 نصائح عند احتراق عداد الكهرباء

أكدت الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام، أرملة الكاتب الراحل ياسر رزق، نجاة منزل العائلة من حريق كبير نتيجة اشتعال النيران فى عداد الكهرباء.

وقالت أمانى ضرغام، أرملة الكاتب الصحفى الرحل ياسر رزق فى منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، فوجئنا بعد عصر اليوم برائحة حريق عالية، ولولا ستر من الله أننا كنا فى المنزل، إذ أحترق عداد الكهرباء وبمساعد الجيران، المحترمين تمكنا من حل المشكلة بعد 5 ساعات من الرعب".



وفى السطور التالية تقدم "فيتو" نصائح بالخطوات اللازم اتباعها حال تعرض عداد الكهرباء فى المنازل أو المحال التجارية للاحتراق، كما نشرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" سابقا.



1- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق، على الفور يقوم المشترك بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.

2- يتصل المشترك على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.

3- استخدام طفايات حريق للسيطرة على الحريق.

4- البعد عن استخدام المياه في الإطفاء.

5- اخلاء المنطقة الموجود بها العداد لحين السيطرة على الحريق تحسبا لوجود ماس كهربائي بالمنزل.