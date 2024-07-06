الكشف عن تفاصيل الصور المثيرة لميسي مع يامال

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، عن سر الصور المثيرة التي ظهرت مؤخرا لليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي الحالي، مع لامين يامال لاعب البارسا.

ووفقا ل"سبورت" الإسبانية فإن هذه الصور تنتمي لها، وتعود إلى حملة نظمتها الصحيفة مع اليونيسف راعي برشلونة، وشارك بها العديد من نجوم البارسا.

ويظهر ميسي يحمل يامال في بعض الصور، كما أنه يحممه في صور أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر يامال في ذلك الوقت كان يبلغ 6 أشهر فقط، ووافق والداه حينها على المشاركة في حملة اليونيسيف وسبورت.

وقال المصور خوان مونفورت بشأن ذكرياته عن هذه اللحظة المذهلة: "لقد التقطنا الصور في كامب نو. معظمها في غرف تغيير الملابس الخاصة بالفريق الضيف، وبعضها في الخارج".

وأضاف: "أتذكر صورة ميسي وذلك الطفل، الذي لم نكن نعرفه بالطبع، حتى اتصلوا بي وقالوا إنه لامين يامال!".