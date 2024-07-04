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رياضة

لامين يامال: لن ألعب أبدًا لـ ريال مدريد، وميسي الأفضل في التاريخ

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو

كشف لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، أنه لن يرتدي قميص ريال مدريد أبدا طوال مسيرته الكروية، احتراما لجماهير البارسا.

وقال يامال في تصريحات عبر "الشرينجيتو": "بكل يقين لن ألعب أبدًا لنادي ريال مدريد".

وأضاف اللاعب الشاب عند مقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي: "هذه مقارنات يقوم بها الناس من تلقاء أنفسهم، لكن لا يوجد أحد يمكنه مقارنته، أحاول أن ألعب لعبي، لطالما قلت إن الأفضل في التاريخ هو ليو ميسي، والشخص الذي أحببته هو ميسي".

وفيما يتعلق بالكرة الذهبية، ذكر أن التواجد بين أفضل 3 لاعبين هو حلم كل لاعب كرة قدم.

وشارك يامال في 51 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات، سجل 7 أهداف، وصنع 10.

فيما أكد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا صعوبة مواجهة منتخب ألمانيا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يوم الجمعة المقبل.

وقال يامال في تصريحات لصحيفة آس: "مسرور بالوصول إلى ربع النهائي.. نفكر الآن في المباراة القادمة في البداية كان الأمر صعبا مع هدف جورجيا، وكنا نعلم أنه يجب علينا إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول".

وعن مواجهة ألمانيا، علق يامال: "يجب خوض اللقاء بنفس الحماس مثل مباراة جورجيا".

 

رقم لامين يامال التاريخي في يورو 2024

حقق لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، رقما تاريخيا خلال الانتصار (4-1) على جورجيا أمس الأحد، في ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن يامال أصبح اللاعب الأصغر سنا الذي يشارك في مباراة إقصائية باليورو، وهو في عمر 16 عامًا و353 يوما.

وأضافت: "بهذا الإنجاز، تفوق يامال على جود بيلينجهام، الذي حقق الرقم القياسي السابق في فوز إنجلترا 4-0 على أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020، بعمر 18 عاما و4 أيام، متجاوزا بيدري وموسيالا". 

نهائي مبكر، موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في يورو 2024

لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا أمام جورجيا في يورو 2024

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