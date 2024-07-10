لامين يامال أفضل لاعب بمباراة إسبانيا أمام فرنسا في يورو 2024

يورو 2024، حصل لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب فرنسا التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

ونجح منتخب إسبانيا في التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

لامين يامال أفضل لاعب في مباراة إسبانيا أمام فرنسا، فيتو

مباراة إسبانيا وفرنسا

وسجل كولو مواني الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا في الدقيقة 9 عن طريق رأسية قوية، فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لـ إسبانيا عن طريق تصويبة ساحرة في الدقيقة 21، وسجل كوندي مدافع فرنسا هدف تقدم إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24 بعد ما حاول إبعاد تصويبة أولمو ليجدها في الشباك.

مباراة إسبانيا وفرنسا، فيتو

مباراة إسبانيا وفرنسا، فيتو

مباراة إسبانيا وفرنسا، فيتو

مباراة إسبانيا وفرنسا، فيتو

تشكيل إسبانيا أمام فرنسا

وجاء تشكيل إسبانيا أمام فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ناتشو، إيمريك لابورت، خيسوس نافاس.

خط الوسط: رودري، أولمو، فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، لامين يامال، ألفارو موراتا.

مباراة إسبانيا وفرنسا، فيتو

مباراة إسبانيا وفرنسا، فيتو

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

تشكيل فرنسا أمام إسبانيا

وجاء تشكيل فرنسا أمام إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريليان تشواميني- أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، كولو مواني.

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

ومن المقرر أن منتخب إسبانيا الفريق الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، لمواجهته في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

