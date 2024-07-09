يورو 2024، إسبانيا تحافظ على تقدمها بهدفين أمام فرنسا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

يورو 2024، مرت 75 دقيقة وما زال التقدم لصالح منتخب إسبانيا أمام نظيره منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

وسجل كولو مواني الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا في الدقيقة 9 عن طريق رأسية قوية، فيما سجل لامين يامال هدف التعادل لـ إسبانيا عن طريق تصويبة ساحرة في الدقيقة 21، وسجل كوندي مدافع فرنسا هدف تقدم إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24 بعد ما حاول إبعاد تصويبة أولمو ليجدها في الشباك.

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

تشكيل إسبانيا أمام فرنسا

وجاء تشكيل إسبانيا أمام فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ناتشو، إيمريك لابورت، خيسوس نافاس.

خط الوسط: رودري، أولمو، فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، لامين يامال، ألفارو موراتا.

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

تشكيل فرنسا أمام إسبانيا

وجاء تشكيل فرنسا أمام إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريليان تشواميني- أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، كولو مواني.

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

