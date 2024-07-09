شاهد المحاضرة الأخيرة للاعبي إسبانيا استعدادا لموقعة فرنسا في يورو 2024 (فيديو)
يورو 2024، نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب إسبانيا فيديو للمحاضرة الختامية للاعبي الماتادور استعدادا لمواجهة فرنسا مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.
وأشعلت جماهير فرنسا الأجواء بشوارع ألمانيا استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.
فيما ظهر أليانز أرينا الذي يعد ملعبا لفريق بايرن ميونخ الألماني، في أتم جاهزية استعدادا للمباراة المرتقبة بين فرنسا وإسبانيا.
وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.
موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024
تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024
تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.
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