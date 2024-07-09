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أخبار مصر

تحصين 320 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الجيزة

حملة تطعيم الماشية
حملة تطعيم الماشية بالجيزة، فيتو
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أعلنت مديرية الطب البيطري  بقيادة الدكتور علاء عبد العال مدير المديرية بمحافظة الجيزة الانتهاء من تحصين 320 ألفا 122 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بمدن الواحات البحرية والصف وأطفيح والبدرشين والعياط خلال 24 ساعة الماضية، وتواصل المديرية حملات تطعيم الماشية بكافة أحياء ومدن المحافظة التي تتم كل 3 أشهر ضد الأمراض المعدية لحماية الثروة الحيوانية.

 

الحملة القومية لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

 

تأتي الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ضمن برنامج التحصينات التي تقوم هيئة الطب البيطري بتنفيذها سنويًّا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية، وأنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطري، يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والأوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.

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