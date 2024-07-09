الثلاثاء 09 يوليو 2024
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أخبار مصر

إغلاق قاعتي أفراح في حملة مكبرة بكرداسة

إغلاق قاعتي أفراح
إغلاق قاعتي أفراح بالجيزة، فيتو
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شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة  حملة مكبرة استهدفت إغلاق قاعتي أفراح شهيرتين مقامة بالمخالفة وبدون تصريح على الطريق بحي كرداسة.

وتم مصادرة محتوياتهم  بالكامل وإيداعها مخازن الحى ورفع أسباب الشكوى وتحرير محضر بالمخالفة بمتابعة من الدكتور خالد الأعصر رئيس الحي.

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بمحافظة الجيزة بحي كرداسة رئيس الحي

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