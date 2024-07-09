إغلاق قاعتي أفراح في حملة مكبرة بكرداسة
شنت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة حملة مكبرة استهدفت إغلاق قاعتي أفراح شهيرتين مقامة بالمخالفة وبدون تصريح على الطريق بحي كرداسة.
وتم مصادرة محتوياتهم بالكامل وإيداعها مخازن الحى ورفع أسباب الشكوى وتحرير محضر بالمخالفة بمتابعة من الدكتور خالد الأعصر رئيس الحي.
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