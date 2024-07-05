مياه الصرف الصحي تغمر الشوارع في خان يونس (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة الإخبارية مشاهد لغرق شوارع مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة في مياة الصرف الصحي بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية واستهدافه الطواقم المختصة، ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

من ناحية اخرى شددت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، على ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، كما أن هناك ضررًا كبيرًا لحق بالوكالة على صعيد الخدمات والمنشآت المدنية والموظفين في قطاع غزة.

خان يونس.. مياة الصرف الصحي تغمر الشوارع بفعل تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية واستهدافه الطواقم المختصة، ما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/QTklBiB2XC — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 5, 2024



مراكز تحتاج إلى المستلزمات الطبية

وطالبت حمدان، في تصريحاتها التي نقلتها شاشة قناة القاهرة الإخبارية، بإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة، قائلة: "المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي لمواجهة الكوارث التي يعانيها القطاع".



وأكدت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا، أن هناك 8 مراكز صحية تابعة للوكالة بقطاع غزة تحتاج إلى المستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عملها، وأن هناك 190 منشأة تابعة للوكالة تضررت جراء القصف الإسرائيلي ونحو 500 شخص قتلوا أثناء حماية وتأمين مراكز الوكالة في غزة.

وتابعت: ملتزمون بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، سنواصل تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكزنا الصحية في غزة وعبر النقاط الطبية المتنقلة بين المنازل.

