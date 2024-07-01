الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء معظم أحياء خان يونس

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو
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أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء جماعي للفلسطينيين من معظم أنحاء خان يونس، يوم الإثنين، في إشارة إلى أن القوات من المرجح أن تشن هجوما بريا جديدا في ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة.

 ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

ولفت تقرير لـ “ سكاي نيوز ”  الي ان فلسطينيين أكدوا تلقوا مكالمات مسجلة على هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

يشير الأمر إلى أن خان يونس ستكون أحدث ضحية للغارات الإسرائيلية المتكررة على أجزاء من غزة التي اجتاحتها بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية لملاحقة نشطاء حماس.

إخلاء مماثل من منطقة الشجاعية

والأسبوع الماضي، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مماثل من منطقة الشجاعية شمال غزة، حيث يدور قتال عنيف منذ ذلك الحين.

وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفا" من جنوب القطاع على إسرائيل دون تسجيل إصابات.

وتتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، الاثنين، أن حصيلة قتلى الحرب المستمرة منذ نحو 9 أشهر، ارتفعت إلى 37900 على الأقل.

من ناحية أخرى قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأثنين أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس.

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