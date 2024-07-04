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اقتصاد

كيف أصبحت الشركات الناشئة في مصر كلمة السر لجذب استثمارات بـ 5 مليارات دولار سنويا

رواد الأعمال والشركات
رواد الأعمال والشركات الناشئة، فيتو

تعد الشركات الناشئة أحد العوامل التي تسهم في النهوض باقتصادنا المحلي، والتي من المفترض أن تتلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة، لزيادة فاعليتها ودورها في دفع عجلة الإنتاج المحلي المنافسة في مختلف الأسواق العالمية، وتقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية العديد من الحوافز والتسهيلات لرواد الاعمال من هذه الشركات، باعتبارها مستقبل الاقتصاد المصري.    

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الشركات الناشئة، فيتو 

توسعات للشركات المصرية في القارة الأوروبية

ومن المقرر أن تشهد السنوات القليلة القادمة بعض التوسعات للشركات المصرية في القارة الأوروبية، مما يزيد من فرص المنافسة لها على المستوى العالمي، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالاستثمار في رأس المال المخاطر بالسوق المصري، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة، وذلك على خلفية مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي، والذي انعقد على مدار يومي السبت والأحد الماضيين،  لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بن الجانبين.

 

خدمات مقدمة للشركات الناشئة 

وتلعب الشركات الناشئة دورا كبيرا في توفير فرص مستدامة للنمو والتنمية الاقتصادية، حيث تقدم هيئة الاستثمار المصرية العديد من الخدمات التي تسهل عمل هذه الشركات، على رأسها تأسيس الوحدة الدائمة لدعم الشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء، مع تشكيل مجلس استشاري من القطاع الخاص لتقديم المقترحات الداعمة لرواد الأعمال، إضافة إلى تدشين منصة رقمية تجمع كل الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، إضافة إلى إطلاق حوافز الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق قانون الاستثمار، فضلا عن تأسيس الشركات الخدمية في المناطق الحرة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز الإبداع.

 

بناء القدرات بمختلف التخصصات التكنولوجية والتحول للرقمنة

وتتركز محاور استراتيجية الدولة لدعم ريادة الأعمال في بناء القدرات بمختلف التخصصات التكنولوجية، وتوفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وتوفير برامج لتدريب رواد الأعمال، واحتضان مشروعاتهم الريادية بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتقديم حزم من الحوافز الاقتصادية لدعم الشركات الناشئة.

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جذب استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار سنويا

تجدر الاشارة إلى أن منظمة الاتحاد الأوروبي تسعى لزيادة استخدام أدواتها الاقتصادية لدعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر عبر الدعم التقني، وتشجيع المستثمرين الأوروبيين على ضخ استثمارات في السوق المصري،  وتقديم الضمانات الكافية لهم، حيث إن نشاط ريادة الأعمال في مصر قادر على جذب استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار سنويا، نتيجة امتلاك كل مقومات النجاح، إضافة إلى تنوع مجالات ريادة الأعمال في مصر في السنوات الأخيرة، بعد فترة من التركيز على قطاع التكنولوجيا المالية.

 

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