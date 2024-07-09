بأسماء الشوارع، سعر متر للتصالح في مخالفات البناء بـ 5 أحياء في الجيزة

ترصد فيتو لقرائها بالأرقام وأسماء الشوارع قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بأحياء الدقي والعمرانية والطالبية وإمبابة وبولاق الدكرور، تلك التي نريدها في السطور التالية:

أولًا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي الدقي..

١- شارع الدقي (من شارع ثروت وحتى كوبري الدقي)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

٢- شارع الدقي (من كوبري الدقي حتى آخره)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 962.5 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 800 جنيه.

٣- شارع التحرير (من الكوبري الخشب حتى كوبري الدقي)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

٤- شارع التحرير (من كوبري الدقي حتى بداية كوبري قصر النيل)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 850 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 700 جنيه.

٥- شارع النيل

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 2400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 2000 جنيه.

٦- ميدان المساحة

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 850 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 700 جنيه.

٧- شارع السكري

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 325 جنيهًا.

ثانيًا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي إمبابة:

1- شارع النيل

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 750 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

2- شارع السودان

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

3- شارع (طلعت حرب-النصر-الطيار فكري زاهر-الوحدة)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.



ثالثًا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي الطالبية..

1-شارع الهرم

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

2-شارع ترسا

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

3-شارع الثلاثيني الجديد

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

4-شارع عثمان محرم

قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

رابعًا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي العمرانية:

1-شارع الهرم

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

2-شارع خاتم المرسلين

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

3-شارع مستشفى الصدر

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

4-شارع عثمان محرم

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

5-شارع ترعة الزمر

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

خامسا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي بولاق الدكرور..

1-شارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 400 جنيه.

2-شارع العشرين

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

3-من شارع فيصل حتى شارع الملكة (طريق كفر طهرمس)

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

4-شارع الشهيد أحمد حمدي

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيهًا.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

5-شارع همفرس

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيهًا.