الثلاثاء 09 يوليو 2024
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بأسماء الشوارع، سعر متر للتصالح في مخالفات البناء بـ 5 أحياء في الجيزة

مخالفات البناء،
مخالفات البناء، فيتو
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ترصد فيتو لقرائها بالأرقام وأسماء الشوارع قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بأحياء الدقي والعمرانية والطالبية وإمبابة وبولاق الدكرور، تلك التي نريدها في السطور التالية:

 

أولًا_  قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي  الدقي..

١- شارع الدقي (من شارع ثروت وحتى كوبري الدقي)
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

٢- شارع الدقي (من كوبري الدقي حتى آخره)
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 962.5 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 800 جنيه.

٣- شارع التحرير (من الكوبري الخشب حتى كوبري الدقي)
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 725 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 600 جنيه.

٤- شارع التحرير (من كوبري الدقي حتى بداية كوبري قصر النيل)
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 850 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 700 جنيه.

٥- شارع النيل

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 2400 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 2000 جنيه.

٦- ميدان المساحة

-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 850 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 700 جنيه.

٧- شارع السكري
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 325 جنيهًا.

 

ثانيًا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي إمبابة:

 

1- شارع النيل
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 750 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

2- شارع السودان
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 400 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

3- شارع (طلعت حرب-النصر-الطيار فكري زاهر-الوحدة)
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.
 

ثالثًا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي الطالبية..

1-شارع الهرم
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

2-شارع ترسا
قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

3-شارع الثلاثيني الجديد
قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

4-شارع عثمان محرم
قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

 

رابعًا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي العمرانية:

 

1-شارع الهرم
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 750 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 500 جنيه.

2-شارع خاتم المرسلين
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

3-شارع مستشفى الصدر
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1250 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 300 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

4-شارع عثمان محرم
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 350 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 250 جنيهًا.

5-شارع ترعة الزمر
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 375 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 300 جنيه.

 

خامسا_ قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح بشوارع حي بولاق الدكرور..

1-شارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 2000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 400 جنيه.

2-شارع العشرين
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1750 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

3-من شارع فيصل حتى شارع الملكة (طريق كفر طهرمس)
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

4-شارع الشهيد أحمد حمدي
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1000 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 450 جنيهًا.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 350 جنيهًا.

5-شارع همفرس
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح التجاري 1500 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح الإداري 200 جنيه.
-قيمة المتر المسطح مقابل التصالح السكني 175 جنيهًا.

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