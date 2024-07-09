يورو 2024، مواني يسجل هدف فرنسا الأول في شباك إسبانيا

يورو 2024، سجل كولو مواني الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا في شباك منتخب إسبانيا بالدقيقة 9 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

تشكيل إسبانيا أمام فرنسا

وجاء تشكيل إسبانيا أمام فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ناتشو، إيمريك لابورت، نافاس.

خط الوسط: رودري، أولمو، فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، لامين يامال، ألفارو موراتا.

تشكيل فرنسا أمام إسبانيا

وجاء تشكيل فرنسا أمام إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريليان تشواميني- أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، كولو مواني.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

