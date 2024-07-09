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رياضة

إسبانيا بالقوة الضاربة أمام فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

إسبانيا
إسبانيا

 يورو 2024، أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب فرنسا على ملعب "أليانز أرينا"، مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

تشكيل إسبانيا أمام فرنسا 

وجاء تشكيل إسبانيا أمام فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، ناتشو، إيمريك لابورت، نافاس 

خط الوسط: رودري، أولمو، فابيان رويز

خط الهجوم: نيكو ويليامز، لامين يامال، ألفارو موراتا

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موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.
 

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