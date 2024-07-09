مبابي يقود هجوم فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

يورو 2024، أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب إسبانيا على ملعب "أليانز أرينا"، اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، المقامة في ألمانيا في الوقت الحالي.

تشكيل فرنسا أمام إسبانيا

وجاء تشكيل فرنسا أمام إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريليان تشواميني- أدريان رابيو.

خط الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني

تشكيل فرنسا

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

