إصابة شخص وتحطم المركبة في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب شخص، في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق موط - القصر بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة بطريق موط - القصر بمركز الداخلة، ونتج عنه إصابة أحمد عبد المنعم محمد حسن 45 سنة ونقله إلى مستشفى الداخلة العام وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وبمجرد تلقى البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة ونتج إصابة السائق ونقله إلى مستشفى الداخلة العام.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.