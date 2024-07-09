إعادة انتخاب ليندسي هويل رئيسا لمجلس العموم البريطاني
أعاد النواب البريطانيون، اليوم الثلاثاء، انتخاب ليندسي هويل رئيسًا لمجلس العموم.
الانتخابات التشريعية في بريطانيا
جاء ذلك خلال الجِلسة الأولى للبرلمان الجديد في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي شهدت فوزا ساحقًا لحزب "العمال" وتولي زعيمه كير ستارمر رئاسة وزراء بريطانيا؛ وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب ليندسي هويل لشغل منصب رئيس مجلس العموم البريطاني في عام 2019 خلفا لرئيس المجلس المستقيل جون بيركو.
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