توني كروس: لن أشاهد مباراتي نصف نهائي يورو 2024

قال الألماني توني كروس، نجم منتخب ألمانيا الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، اليوم الثلاثاء إنه بالتأكيد لن يشاهد مباراتي نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية - يورو 2024، لأنه لا يعتقد أنه سيكون هناك مستوى أفضل من الذي شهدته مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في دور الثمانية، وحسمها "الماتادور" (2-1) بعد التمديد لشوطين إضافيين.

شعور كروس بعد الخروج من يورو 2024

وخلال البودكاست الخاص به 'Simply Mal Luppen'، أقر النجم الألماني بأنه شعر بـ"فراغ كبير" بعد خسارة "المانشافت" أمام الإسبان، وهي التجربة التي عاشها في 2012 عندما خسر فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني، نهائي دوري الأبطال على يد تشيلسي الإنجليزي.

وقال في هذا الصدد "مثلما حدث سابقا مع بايرن ميونخ، حلم الفوز بلقب على ملعبك تبخر بالخسارة. الرحلة بالحافلة من مقر الإقامة في شتوتجارت حتى المعسكر في هرتسوغن آوراخ كانت طويلة. ولهذا كان الإحباط كبيرا، ولكن لا يمكنك الجلوس صامتا على مدار 3 ساعات، ولكن كانت هناك بعض الأحاديث".

كما أضاف نجم ريال مدريد الإسباني سابقا، أنهم عندما عادوا لمقر إقامتهم، تحدث اللاعبون فيما بينهم "حتى السادسة صباحا حول ما هو قادم، وما يمكن تحسينه في المستقبل".

وتحدث كروس أيضا عن مدرب المنتخب الألماني، جوليان ناجلسمان، حيث قال عنه إنه "يمكنه أن يشعر بالرضا لأنه اتخذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بتكوين هذا الفريق".

وأوضح صاحب الـ34 عاما أنه بدأ يشعر خلال الشوطين الإضافيين من مباراة دور الثمانية أمام إسبانيا، بـ"بعض التقلصات في عضلتي الفخذ"، وكذلك "في العضلة الضامة".