لجنة تنظيم الوفد توقف عضوية المشاركين في فيديو صفقة الآثار (مستند)
أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد اعتماده للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غدا في واقعة الفيديو المتداول المسيء لحزب الوفد.
وأكد رئيس الوفد أنه لا تهاون مع أحد يسيء لكيان الحزب طالما تثبت إدانته وأن أي تصرف فردي لا يمكن أن يحسب على كل الحزب العريق موضحا أنه رجل قانون وأي جريمة لا بد من إثباتها بالتحقيق.
كما أعلنت لجنة تنظيم الوفد قرارا بوقف عضوية المشاركين في الفيديو المتداول بشأن صفقة الآثار.
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