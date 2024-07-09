قيادات وفدية تطالب عبد السند يمامة بالرحيل بسبب صفقة الآثار

أصدر عدد من قيادات حزب الوفد القدامى، بينهم عمرو موسى، الرئيس الشرفي للحزب، ومحمود أباظة الرئيس الأسبق لحزب الوفد والدكتور منير فخري عبد النور السكرتير العام الأسبق لحزب الوفد، بيانا يطالبون فيه، برحيل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الحالي.

جاء ذلك بسبب ما تم تسريبه من فيديو لتورط عدد من قيادات الحزب في الاتفاق فيما بينهم لـ بيع قطع أثرية داخل غرفة الهيئة العليا للحزب.

الأزمة الأخيرة في حزب الوفد



وأضاف البيان: لقد تبدد أي أمل في إصلاح قيادة الوفد الحالية، وأصبح تغييرها ضرورة ملحة لإنقاذ الحزب، مشيرا: من أجل ذلك علينا أن نتكاتف جميعًا بلا خوف ولا تردد لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، ولم يعد من الممكن قبول ما وصلت إليه الأوضاع في حزب الوفد في ظل قيادته القائمة. فلم يتوقف الأمر عند سوء الأداء السياسي، وتردي الوضع المالي، وتخبط القرارات الرئاسية، والخروج الدائم على أحكام لائحة النظام الداخلي وهي دستور الوفد.