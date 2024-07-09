الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط أكاديمية تعليمية وهمية بدون ترخيص في المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين

كيان تعليمى
كيان تعليمى

تمكنت  مباحث الأموال العامة من ضبط أكاديمية تعليمية وهمية بدون ترخيص فى المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة نصر

ضبط عاطلين بحوزتهما 25 كيلو لمخدر الحشيش في أشمون بقيمة 2 مليون جنيه

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا؛ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمينا، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان المشار إليه وآخرى خالية البيانات "معدة للتزوير" –2 أكلاشيه باسم الكيان – مجموعة من كشوفات الأسماء ونماذج امتحانات فى مواد دراسية مختلفة خاصة بالكيان  - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 2 دفتر استلام نقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي").
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أكاديمية تعليمية وهمية اكاديمية تعليمية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال مركز شرطة سمالوط غرب مكافحة جرائم الأموال

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة نصر

ضبط عاطلين بحوزتهما 25 كيلو لمخدر الحشيش في أشمون بقيمة 2 مليون جنيه

القبض على منتحل صفة عميد بأحد المعاهد وتزوير الشهادات العلمية بالشرقية

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

انعقاد المؤتمر العربي الحادي والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات غدا 

الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة ( صور)

القبض على تشكيل عصابى مرتكب واقعة سرقة عقار بزهراء العاصمة الإدارية

تحرير 42954 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تفاصيل

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

مصدر باتحاد الكرة عن تأجيل الدوري بسبب المنتخب الأولمبي: "كل شيء وارد"

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

المزيد
الجريدة الرسمية