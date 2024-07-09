ضبط أكاديمية تعليمية وهمية بدون ترخيص في المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أكاديمية تعليمية وهمية بدون ترخيص فى المنيا للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا؛ بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمينا، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان المشار إليه وآخرى خالية البيانات "معدة للتزوير" –2 أكلاشيه باسم الكيان – مجموعة من كشوفات الأسماء ونماذج امتحانات فى مواد دراسية مختلفة خاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – 2 دفتر استلام نقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي").



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.