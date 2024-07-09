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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدينة نصر

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر عقب تداول فيديو وترويع المواطنين.

 مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يشهر سلاح أبيض ويروع المواطنين حال استقلاله سيارة "ملاكي" بنطاق محافظة القاهرة.

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وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة بين كلٍ من طرف أول (طالبين "أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو " وبحوزته سلاح أبيض "تم ضبطه" والآخر قائد السيارة)، طرف ثانٍ 3 عمال. 

وذلك لاصطدام الطرف الأول حال استقلالهما السيارة بأحد العمال من الطرف الثانى، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب ونتج عنها إصابة أحد العمال من الطرف الثانى بكسر بالذراع. 
 

وعلى الفور تم ضبط طرفي المشاجرة والسيارة والسلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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