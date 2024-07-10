أرقام قبل قمة الأهلي وبيراميدز.. مشوار مميز للفريقين في الدوري.. الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات المباشرة بجميع البطولات

يستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباريات الأهلي وبيراميدز بمثابة قمة من قمم الكرة المصرية لما لها من إثارة كبيرة بين الفريقين وتنافس قوي بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ونستعرض خلال السطور التالية مشوار الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي قبل مباراة الفريقين:

كما نقدم لكم نتائج مواجهات الفريقين خلال تاريخ مبترياتهم والتي شهدت تفوق النادي الأهلي.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتي الأن حيث أستطاعوا تسجيل 54هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوي خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.

نتائج الأهلي في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي

الأهلي - المصري 4-0

سيراميكا كليوباترا - الأهلي 1-2

الأهلي - الإسماعيلي 3-1

الجونة - الأهلي 1-1

الأهلي - بلدية المحلة 5-1

الأهلي - المقاولون العرب 2-1 ا

الأهلي - سموحة 0-0

زد - الأهلي 0-1

الأهلي - الاتحاد السكندري 4-1

الزمالك - الأهلي 2-1

فاركو - الأهلي 1-2

الأهلي - الداخلية 2-1

طلائع الجيش - الأهلي 0-4

البنك الأهلي - الأهلي 4- 3

الأهلي - إنبي 2-2

الإسماعيلي - الأهلي 1-2

الأهلي - الجونة 3-0

بلدية المحلة - الأهلي 1-2

الأهلي-الاتحاد السكندري1-0

الأهلي - الزمالك 2-0 بعد إنسحاب الزمالك

الأهلي - فاركو 2-1

الأهلي - الداخلية 4-1

الأهلي ـ طلائع الجيش 2ـ0

هدافو الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن

1- وسام أبو علي 8أهداف

2-إمام عاشور 6 أهداف

3- بيرسي تاو 5 أهداف

4- محمود كهربا 5 أهداف

5-رضا سليم 4 أهداف

أكثر لاعبي الأهلي صناعة للأهداف في الدوري الممتاز حتى الآن

1- طاهر محمد طاهر 5 أهداف

2- عمر كمال 4 أهداف

3-إمام عاشور 4 أهداف

4- حسين الشحات 4 أهداف

5- وسام أبو علي 3 أهداف

نتائج بيراميدز في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي

بيراميدز2 الزمالك2

البنك الأهلي0 بيراميدز

بيراميدز 1 إنبي 0

مودرن سبورت0 بيراميدز1

بيراميدز3 المصري 2

سيراميكا كليوباترا 2 بيراميدز0

بيراميدز2 الإسماعيلي1

بيراميدز2 بلدية المحلة2

زد 0 بيراميدز 0

بيراميدز1 الاتحاد السكندري0

بيراميدز1 فاركو1

الداخلية0 بيراميدز2

بيراميدز0 طلائع الجيش0

الجونة0 بيراميدز4

المقاولون العرب0 بيراميدز2

بيراميدز3 البنك الأهلي2

إنبـي0 بيراميدز1

بيراميدز2 مودرن سبورت1

المصري 0 بيراميدز1

بيراميدز2 سيراميكا كليوباترا 1

الإسماعيلي 0 بيراميدز2

بيراميدز1 الجونة 0

بيراميدز3 سموحة 0

بلدية المحلة 0 بيراميدز2

بيراميدز3 المقاولون العرب1

سموحة 2 بيراميدز 3

الاتحاد السكندري 0 بيراميدز4

أرقام بيراميدز في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد بيراميدز في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، حيث خاض 27مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 35 وخسر في مباراة وحيدة.

ثاني أقوي خط هجوم والثاني دفاعيا

ويعد لاعبو النادي بيراميدز ثاني أكثر فريق تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتي الأن حيث أستطاعوا تسجيل49 هدفا.

أما على مستوى الدفاع فيأتي بيراميدز أقوي خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 17هدفا.

هدافو بيراميدز في الدوري الممتاز حتى الآن

1- فيستون ماييلي 13 هدف

2ـ مصطفي فتحي 6 أهداف

3- إبراهيم عادل 6 أهداف

4-فاخري لاكاي 6 أهداف

5- رمضان صبحي 4 أهداف



أكثر لاعبي بيراميدز صناعة للأهداف في الدوري الممتاز حتى الآن

1- محمد الشيبي 8 أهداف

2- وليد الكرتي 6 أهداف

3-محمد حمدي 5 أهداف

4- فيستون ماييلي 5 أهداف

5- بلاتي توريه 4 أهداف

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في جميع المسابقات

وتواجه الفريقان في 14 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 7 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

بيراميدز - الأهلي 2ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

الأهلي - بيراميدز 0ـ1

بيراميدز - الأهلي 1ـ2

الأهلي - بيراميدز 0-0

بيراميدز - الأهلي 0-0

الأهلي - بيراميدز 2-2

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي - بيراميدز 2ـ1

بيراميدز - الأهلي 2ـ0

الأهلي - بيراميدز 3ـ0

الأهلي- بيراميدز 2ـ0

الأهلي -بيراميدز1ـ0

بيراميدز- الأهلي 3ـ0



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي.

القناو الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

وتبث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.