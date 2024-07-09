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حالة الطقس غدا الأربعاء 10-7-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 39 درجة نهارا،  26 درجة ليلا.

شروط هيئة الأرصاد الجوية لقياس درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

1-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء.

2-لا يتأثر بالرياح.

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة الطقس علي سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

نصائح للمواطنين بشأن الطقس الحار

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها:

1-شرب السوائل بكميات كبيرة

2-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة

3-ارتداء غطاء واقي للرأس

4-عدم ترك مواد قابل للاشتعال فى السيارات

5-عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة

 نصائح لحماية الأطفال من حمو النيل 

وأضاف شبيب، أن هذا الطفح الجلدي يعرف بإسم حمو النيل، وللوقاية منه حفاظا على راحة وصحة الطفل، يجب اتباع بعض النصائح، ومن طرق حماية الأطفال من حمو النيل:-

1-تخفيف ملابس الطفل والحرص على إلباسه ملابس قطنية فاتحة وخفيفة.

2-إحمام الطفل الرضيع مرتين في اليوم بماء بارد من الصنبور وعدم استخدام اللوفة.

3-تهوية المنزل باستمرار على مدار اليوم.

4-يجب جلوس الطفل فى مكان به تكييف على درجة حرارة 25 أو مروحة لطيفة.

5-يجب دهان جلد الطفل بالمرطبات التى تقلل فرص الإصابة لحمة النيل

نصائح للامهات تحمى الأطفال من الطقس الحار 

هناك بعض النصائح، يطلقها الأطباء مع ارتفاع درجات الحرارة، يجب اتباعها مع الأطفال لحمايتهم من مخاطر الطقس الحار، منها:-

1-شرب الماء الوفير وتقديمه للأطفال على مدار اليوم.

2-إحمام الأطفال مرتين على الأقل يوميا.

3-على المرأة الحامل أن تشرب المياه الوفير وتقلل من حركتها.

4-تقديم العصائر والمشروبات الدافئة للصغار على مدار اليوم.

5-على الأمهات الإقلال من شرب المنبهات ومنع تقديم المشروبات الغازية للصغار.

6-على المرأة المرضعة أن تشرب الكثير من السوائل وأن تقدم المياه للطفل الرضيع باستمرار.

7-الاهتمام بإحمام المواليد أيضا.

8-يجب إرضاع الطفل كثيرا عن العادى.

9-يجب إن جلس الأطفال فى التكييف، 10-يجب عدم الخروج من الغرفة إلا بعد 11-غلق التكييف لفترة وفتح الغرفة، ثم 12-السماح بعد ذلك للصغار بالخروج منها حتى لا يمرض الطفل.

 درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  34 درجة مئوية

جنوب سيناء  39 درجة مئوية

شمال الصعيد  40 درجة مئوية

جنوب الصعيد  42 درجة مئوية

موجة شديدة الحرارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 10 - 7 -2024

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