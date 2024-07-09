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موجة شديدة الحرارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 10 - 7 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تأخذ درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجي من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

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الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، رطب ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 37

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى: 28

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