الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

 تسود الآن أجواء حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة جنوبا.

وطبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون بعض درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل لبعض المناطق، كالتالي:

حالة الطقس، موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها ( فيديو)

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 09- 07- 2024 بوادي النطرون

القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية

الأسكندرية ٣١ درجة مئوية

مطروح ٣٠ درجة مئوية

بورسعيد ٣٢ درجة مئوية

الغردقة ٣٧ درجة مئوية

شرم الشيخ ٣٧ درجة مئوية

أسيوط ٣٧ درجة مئوية

الأقصر ٣٨ درجة مئوية

أسوان ٣٩ درجة مئوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.
 

txt

القاهرة تلامس الـ 40، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 09-7- 2024 في مصر

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم طقس اليوم حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

القاهرة تلامس الـ 40، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 09-7- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 09- 07- 2024 في مصر

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

بعد استقالة مجلس وليد دعبس، من هو رئيس مجلس مودرن سبورت الحالي؟

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

أخبار الأهلي، عودة كهربا وتاو أمام بيراميدز وتجديد عقد معلول

منوعات

المزيد

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية