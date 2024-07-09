درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

تسود الآن أجواء حارة على شمال البلاد، شديدة الحرارة جنوبا.

وطبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية تكون بعض درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل لبعض المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية

الأسكندرية ٣١ درجة مئوية

مطروح ٣٠ درجة مئوية

بورسعيد ٣٢ درجة مئوية

الغردقة ٣٧ درجة مئوية

شرم الشيخ ٣٧ درجة مئوية

أسيوط ٣٧ درجة مئوية

الأقصر ٣٨ درجة مئوية

أسوان ٣٩ درجة مئوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

