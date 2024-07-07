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رياضة

الزمالك يكشف عن قيمة زيادة التجديد السنوي للأعضاء

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن قيمة التجديد السنوي لأعضاء النادي بعد تداول العديد من الأرقام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وانتشر خلال الساعات الماضية أن قيمة التجديد السنوي لأعضاء نادي الزمالك ارتفعت لأكثر من 80% مما أثار غضب أعضاء النادي.

قيمة التجديد السنوي لأعضاء نادي الزمالك 

وقال المصدر إن قيمة التجديد السنوي ارتفعت 15% فقط عما كان يدفعه الأعضاء العام الماضي. 

وأشار المصدر إلى أن كل ما يتم تداوله عن زيادة قيمة التجديد السنوي إلى 80٪ غير صحيح وغير قانوني في الأساس. 

وقال: إن القانون يحدد 15 % زيادة في قيمة التجديد السنوي ولا نستطيع زيادة هذه النسبة وفي نفس الوقت لا نستطيع تقليلها كي نقدم الخدمة التي يحتاجها الأعضاء. 

 نادي الزمالك يعاني من عجز في الميزانية 

وواصل: الأعضاء من حقهم الاعتراض ونتحدث معهم بكل وضوح وشفافية أن نادي الزمالك يعاني من عجز واضح في الميزانية خلال السنوات الماضية وزيادة 15% هو أمر قانوني. 

وواصل: زيادة 15 ٪ في قيمة التجديد السنوي لأعضاء نادي الزمالك مثل جميع أندية مصر، ونحن قمنا فقط بتطبيق القانون. 

وأتم حديثه: لو يمتلك نادي الزمالك رفاهية عدم زيادة الـ15٪ في قيمة التجديد السنوي للأعضاء سنقوم بذلك آو سنقللها، ولكن النادي يمر بأزمة مالية طاحنة وسنقدم ما بوسعنا من خدمات للأعضاء.  

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