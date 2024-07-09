حالة الطقس، موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها ( فيديو)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

ارتفاع في درجات الحرارة

وقال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوي: تشهد الأجواء ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة ليكون أسبوع شديد الحرارة وتبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.



وأشار القياتي إلى اعتدال سرعات الرياح وارتفاع نسب الرطوبة.