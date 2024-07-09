الثلاثاء 09 يوليو 2024
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تحذير من الشبورة المائية على هذه الطرق غدا

الشبورة المائية
الشبورة المائية
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس، موجة شديدة الحرارة وهذا موعد ذروتها ( فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتستمر الموجة شديدة  الحرارة على أغلب الأنحاء درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف والتدريجي  من 2:3 درجات مئوية  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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