الونش يعترف: أرتكب أخطاء كبيرة في المباريات وعمري ما طالبت برحيلي عن الزمالك

قال محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك خلال حواره عبر برنامج الكورة مع فايق على MBC MASR 2، إن ‏أفضل أوقاتي مع نادي الزمالك هو وقت التتويج بالبطولات وحققت 11 لقبًا مع النادي.

محمود الونش مدافع الزمالك

وأضاف: “عمري ما طالبت برحيلي عن الزمالك، وأسرتي ساعدتني في بداياتي مع الفريق”.

الونش، فيتو

وواصل الونش حديثه: “لعبت دوري ممتاز مع طلائع الجيش وعمري 15 سنة وانضميت لصفوف الزمالك وعمري 19 سنة وكنت ارتكب أخطاء كبيرة، ولكن من المهم تدارك الأخطاء والتعلم منها والعمل على تصحيحها وعدم تكرارها، والعمل مع محال أداء”.

وواصل: "حسام عبدالمجيد يعمل على تطوير نفسه وتحسن مستواه ودائما بقوله "اتعلم مني حتى لا تكرر أخطائي".

وأتم حديثه: "لعبت 29 مباراة بجوار حجازي وهذا سبب تفاهمنا معًا".