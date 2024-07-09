الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

تقارير إسرائيلية تزعم اغتيال الحارس الشخصي لحسن نصر الله

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية اغتالت في سوريا الحارس الشخصي السابق لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بريف دمشق

واستهدفت  مسيرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة في ريف دمشق، مما أدى إلى مقتل شخصين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

سوريا، فيتو

 

وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دخانا أسود كثيفا يتصاعد من منطقة الحادث، الذي وقع على طريق جديدة يابوس بريف دمشق، وتظهر الصور المتداولة احتراق السيارة المستهدفة بالكامل.

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