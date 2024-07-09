تقارير إسرائيلية تزعم اغتيال الحارس الشخصي لحسن نصر الله
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية اغتالت في سوريا الحارس الشخصي السابق لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة جوية.
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بريف دمشق
واستهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة في ريف دمشق، مما أدى إلى مقتل شخصين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، دخانا أسود كثيفا يتصاعد من منطقة الحادث، الذي وقع على طريق جديدة يابوس بريف دمشق، وتظهر الصور المتداولة احتراق السيارة المستهدفة بالكامل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.