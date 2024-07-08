وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى صدر المنصورة (صور)

يبحث الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية الاستعدادات الخاصة بزيارة لجنة الاعتماد والجودة في صدر المنصورة.

وكيل صحو الدقهلية يتفقد مستشفي الصدر

و تفقد دكتور شريف مكين وكيل الوزارة مستشفى صدر المنصورة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة.

تفقد مبنى الإدارة والمدخل الرئيسي لمستشفى الصدر

ورافق وكيل الوزارة أثناء الزيارة، الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور محمد السعيد مدير المستشفى

وتفقد مبنى الإدارة والمدخل الرئيسي بالمستشفى والمعمل، واطلع على مبنى العيادات الجديدة، وشبكة الأكسجين والطرق الداخلية.

اجتماع مكين مع الفريق الإداري بالمستشفى

وخلال الزيارة عقد مكين اجتماعًا مع الفريق الإداري والمستشفي لبحث المشكلات الإدارية بالمستشفى والاستعدادات الخاصة لزيارة لجنة الاعتماد والجودة لتحقيق كافة الاشتراطات اللازمة للاعتماد

وكيل صحة الدقهلية يشيد بجاهزية المستشفى

كما أشاد وكيل الوزارة، بحُسن سير العمل، وانتظامه، والالتزام بالزي الرسمي، متوجهًا بالشكر للعاملين بالمستشفى وعلى رأسهم مدير المستشفى والأطباء والتمريض.