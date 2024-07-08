محافظ الدقهلية يقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بقسم الحضانات بمستشفي نبروه

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بصرف مكافأة مالية للعاملين بقسم الحضانات بمستشفي نبروه لانتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية علي أكمل وجه ليكونوا مثالا متميزا وقدوة لجميع العاملين بالمستشفي، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمستشفي رافقه خلالها مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وخلال الجولة بالمستشفي المحافظ الدقهلية، تم إحالة مدير مستشفي نبروه المركزي للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفي وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية وعدم صيانة كهرباء المستشفي والصرف الخاص بالمستشفي ووجود نقص في المستلزمات الطبية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة.

إحالة مدير مستشفي نبروة وعدد من الاطباء للتحقيق

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرور علي كافة القطاعات الخدمية للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها القطاع الطبي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.



كما قرر اللواء "مرزوق" إحالة عدد من الأطباء بمستشفي نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمترددين وتوقف تقديم الخدمة الطبية بعدد من الأقسام، حيث بلغ عدد الأطباء الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء.

توفير المستلزمات الطبية بالإستقبال

ووجه اللواء "مرزوق" لوكيل وزارة الصحه بسرعة توفير المستلزمات الطبية بالإستقبال وجميع أقسام المستشفي لتقديم الخدمة الطبية للمرضي علي أكمل وجه.

الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي



كما وجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحه بالاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي ورفع مستوي النظافة داخل المستشفي بالاستقبال والأقسام الداخلية وصيانة الكهرباء والصرف داخل المستشفى.



كما كلف اللواء " مرزوق " وكيل وزارة الصحه بوضع خطة فورية للمرور علي كافة المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي وانتظام العمل وخاصة الفترات المسائية والنوبتجيات.



المرحلة الحالية تحتاج أن نراعي ضميرنا وان نتقي الله

وقال المحافظ إن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعًا كمسئولين في الجهاز التنفيذي للمحافظة وفي كافة الجهات المعنية أن نراعي ضميرنا وان نتقي الله ونعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ورفعة شأن هذا الوطن العزيز علي قلوبنا جميعًا لأن هذه الدولة لن تتقدم الا بسواعد أبنائها وشبابها المخلصين.

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