الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

رصد مخالفات في 3 مخابز بالمنصورة

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة المنصورة وقرية الخيارية بمركز المنصورة رافقه مدير عام المتابعة بالمحافظة.

 

استهدفت جولة "اللواء مرزوق" تفقد عددا من المخابز والأسواق بالمناطق التي شملتها الجولة وذلك للتأكد من توفير رغيف الخبز ومتابعة توافر السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وقرر اللواء"مرزوق" تحرير محاضر مخالفات نقص وزن برغيف الخبز في عدد 3 مخابز بمدينة المنصورة.

شملت جولة المحافظ المخابز بمنطقة الأمن المركزي وحي الأشجار وشارع الترعة وشارع قناة السويس ومنطقة البحر الصغير خلف الجوزات ومخابز بقرية الخيارية.

وشدد "اللواء مرزوق" على أهمية التزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا على راحة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة المواطنين الذين تم صرف معاش تكافل وكرامة لهم بمدينة بلقاس والتأكد من أنه تم الصرف لجميع المستحقين. 

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد عددا من الشوارع والمناطق بمدينة المنصورة للتأكد من استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة بها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

 

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