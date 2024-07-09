الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير حي عين شمس (صور)

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال المتابعة
ads

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير، ورفع الكفاءة الجارية بحي عين شمس.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة تتم لصالح المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تطوير وتخطيط منطقة مساكن عين شمس على غرار ما تم من إعادة تطوير وتخطيط ميدان الألف مسكن.

 

مفتي الديار المصرية يهنئ محافظ القاهرة بمنصبه الجديد

محافظ القاهرة يتفقد تطوير محيط القلعة (صور)


وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رئيس الحى بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين، ومتابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ بشوارع الحى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الرصف والأرصفة، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على شوارع الحى.

رافق المحافظ فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ  للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

 


 

txt

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

txt

القاهرة تلامس الـ 40، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 09-7- 2024 في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم صابر د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة مساكن عين شمس حي عين شمس

مواد متعلقة

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

القاهرة تلامس الـ 40، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 09-7- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 09- 07- 2024 في مصر

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية