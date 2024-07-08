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أخبار مصر

مفتي الديار المصرية يهنئ محافظ القاهرة بمنصبه الجديد

محافظ القاهرة ومفتى
محافظ القاهرة ومفتى الديار المصرية،فيتو
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استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بديوان عام محافظة القاهرة. 

وهنأ مفتى الجمهورية محافظ القاهرة بثقة القيادة السياسية ومنصبه الجديد متمنيًا له التوفيق.

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محافظ القاهرة يثمن دور بيت العائلة فى نشر المحبة

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ثمن دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التي يقوم بها وهو ما يساهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الاجتماعي، مؤكدًا على أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية من أجل استمرار إعمار الأرض.

جاء ذلك خلال استقبال د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشيخ محمد الأمين أبو زيد، والأنبا آرميا، ود.ناهد عبدالحميد ممثلى بيت العائلة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

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