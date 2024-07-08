محافظ القاهرة يتفقد تطوير محيط القلعة (صور)

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها.

كما تفقد أعمال التطوير فى المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين، وعددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

رفع كفاءة الميادين

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.