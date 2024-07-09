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أخبار مصر

الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في جميع المراحل (صور)

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الدور الثاني للنقل، حيث تنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس يوم 20 يوليو وتنتهي يوم 24 يوليو.

 كما تنطلق امتحانات الدور الثاني للنقل الإعدادي يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 31 يوليو، أما النقل الثانوى يبدأ 24 يوليو وينتهى 3 أغسطس.

 انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية

الجديد بالذكر أنه في وقت سابق كشف الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن بدء عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية يوم الإثنين 15 يوليو الجاري بعد ماراثون طويل انطلق يوم 1 يونيو الماضي.

وأضاف فى تصريحات له أن عملية التصحيح ستجري فى 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهي (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

امتحانات الدور الثاني

وأشار إلى أن امتحانات الدور الثاني سوف تنطلق يوم 20 أغسطس المقبل، كما هو محدد لها من قبل بدء العام الدراسى، وعلم اليوم السابع أن نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية ستكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس حتى يتسني للطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثانى الاستعداد لها.
 

 

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