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مراسم استقبال رسمية لشيخ الأزهر فور وصوله مطار سوكارنو هاتا بجاكرتا (صور)

مراسم استقبال رسمية
مراسم استقبال رسمية لشيخ الأزهر

وصل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، قبل قليل؛ وذلك في ثالث محطات جولته الخارجية لجنوب شرق آسيا، التي شملت ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

 

زيارة شيخ الأزهر في إندونيسيا

ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر في إندونيسيا عددًا من المسئولين، في مقدمتهم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والسيد برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب، وعددًا من القيادات الدينية والثقافية في إندونيسيا لمناقشة سبل تعزيز الأزهر والاستفادة من خبراته الدعوية والعلمية.

كما يحرص فضيلته على الالتقاء بالشباب الإندونيسي، والاستماع إليهم، ومناقشتهم، والإجابة على تساؤلاتهم حول مختلف القضايا المعاصرة، من خلال عدد من اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها فضيلته مع شباب الجامعات الإندونيسية وأئمة إندونيسيا ووعاظها.

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